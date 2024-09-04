Чернышенко и Пасечник осмотрели образовательные учреждения в ЛНР

Вице-премьер Чернышенко: в вузах ЛНР готовят новые кадры для будущего республики

Пресс-служба правительства России
Фото: Пресс-служба правительства России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник осмотрели образовательные организации Алчевска и Луганска. Об этом сообщили на сайте правительства.

Чернышенко и Пасечник посетили Луганское высшее училище физической культуры и спорта — там они приняли участие в церемонии открытия нового зала для бокса. Затем вице-премьер и глава ЛНР побывали в Луганском госуниверситете имени Владимира Даля.

«Как сказал ректор, на очное обучение зачислены более 6,5 тысячи студентов. Мы уверены, что сейчас именно здесь куются новые кадры для будущего республики», — отметил Чернышенко.

К началу нового учебного года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили 151 школу, колледж и вуз, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Работы выполнили при участии регионов-шефов и стройкомплекса.

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