Более 150 школ, колледжей и вузов восстановили в новых регионах

Хуснуллин: в новых регионах восстановили 151 школу, вуз и колледж к 1 сентября

К началу учебного года в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили 151 школу, вуз и колледж, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. Работы выполняли при участии регионов-шефов и строительного комплекса страны.

Около 1,5 тысяч студентов в новом учебном году принял Мариупольский госуниверситет. Это стало возможным благодаря восстановлению трех корпусов учреждения. Строители привели в порядок четыре корпуса Азовского морского института, еще одно обновленное здание получил Херсонский технический университет — туда поступили более 200 студентов.

«Что касается школ, 151 восстановлена к этому учебному периоду. Всего с 2022 года отремонтировано 727 учреждений», — процитировала Хуснуллина пресс-служба правительства.

По словам зампреда, за эти два года благодаря совместной работе Минстроя, Минпромторга, Минпросвещения и региональных властей удалось оборудовать новыми пищеблоками 1367 школ.

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