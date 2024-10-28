ИИ-эксперт Красноложкин предсказал, что нейросети смогут заменить учителей

В ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заметить человека сразу с нескольких сферах. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» гендиректор компании «ФронТех ИИ», эксперт по внедрению корпоративного ИИ в малом и среднем бизнесе Александр Красноложкин.

По его словам, ИИ сможет заменит учителей и репетиторов почти по любому предмету. В частности, его можно будет попросить составить индивидуальный план по потребностям, подобрать задания и проверить их. Кроме того, нейросети могут общаться еще и голосом.

Также ИИ сможет снизить стоимость сельхозпродукции, если использовать для ее выращивания умные дроны, добавил эксперт.

Наконец, Красноложкин отметил, что нейросети смогут взять на себя роль юридических консультантов.