Будущим студентам упростили онлайн-поступление в вузы

Абитуриенты в 2026 году смогут подать документы через портал «Госуслуги»

Абитуриенты в 2026 году смогут дистанционно подать документы в 1717 российских вузов через портал «Госуслуги». Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Главным изменением приемной кампании стала цифровизация процедуры поступления. Для онлайн-подачи документов абитуриенту понадобится подтвержденная учетная запись на портале, а также цифровой профиль с данными об образовании, индивидуальных достижениях и льготах.

Сенатор уточнил, что традиционные способы подачи документов сохранятся: абитуриенты по-прежнему смогут принести их лично или отправить через «Почту России». При этом в личном кабинете можно будет следить за всеми этапами поступления — от статуса заявления до приказов о зачислении.

«Через личный кабинет также подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз», — отметил Гибатдинов.

Он также добавил, что для поступающих формируют единую цифровую среду «Подбор вуза», которая поможет выбирать учебное заведение и направление подготовки с учетом результатов ЕГЭ и проходных баллов прошлых лет.

