В Московской области прошла тренировка перед ОГЭ по русскому языку

5 мая в Московской области состоялось тренировочное мероприятие по подготовке к основному государственному экзамену (ОГЭ) по русскому языку. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила о проверке готовности пунктов проведения экзамена (ППЭ) к организации и технологическому обеспечению процедуры.

В тренировке участвовали более 520 ППЭ. К работе привлекли руководителей ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов и организаторов в аудиториях. Мероприятие прошло без участия школьников.

Специалисты пошагово отработали алгоритм проведения ОГЭ — от получения ключа доступа и проведения инструктажа до воспроизведения аудиозаписи изложения и качественного сканирования работ. Особое внимание уделили действиям в нештатных ситуациях, включая оперативную замену станции печати.

По итогам проверки отмечено, что все технологические операции выполнены в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. До конца мая в регионе запланировано проведение еще двух подобных тренировок в формате ОГЭ.