Больше 98 тысяч выпускников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

Рособрнадзор: результат ЕГЭ на пересдаче улучшили 98 805 человек

Результаты Единого государственно экзамена (ЕГЭ) на пересдаче улучшили 98 805 выпускников. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы рады за них, поздравляем», — отметил он.

Музаев уточнил, что на пересдаче у 12 418 человек результат ЕГЭ не изменился, а еще 24 645 ухудшили баллы.

Самым популярным предметом по выбору на пересдаче ЕГЭ стало обществознание, отмечали в Рособрнадзоре.

Результат, полученный при пересдаче, станет итоговым, даже если при первой попытке баллы оказались выше. Поэтому вчерашним школьникам советовали тщательно подумать, стоит ли идти на пересдачу.

Музаев заявлял, что в 2027 году ЕГЭ отменять не станут. Глава Рособрнадзора также напомнил, что экзамены проводили даже во время пандемии, и выразил надежду, что никаких катаклизмов не произойдет.