Абитуриентам-олимпиадникам в России оставят лишь часть мест в вузах

В России введут квоту для приема на бюджетные места в вузы по результатам предметных олимпиад. Об этом пресс-служба Минобрнауки сообщила «Интерфаксу» .

В 2024 году доля победителей и призеров олимпиад, зачисленных в российские вузы без экзаменов, составила всего 2% от общего количества бюджетных мест. Однако, подтвердило министерство, в некоторых ведущих вузах спрос превысил предложение — количество таких льготников оказалось больше выделенных мест. Специалисты разработали комплекс мер, чтобы избежать такой проблемы в будущем.

Минобрнауки предложил ввести квоту не более 70% поступающих без вступительных экзаменов от общего количества бюджетных мест по каждому направлению. Такое право сохранят лишь за победителями и призерами олимпиад первого и второго уровня, а также выигравшим в состязаниях в 11 классе.

Другое предложение в сфере высшего образования внес Ростех. Госкорпорация предложила давать отсрочку от армии выпускникам, которые устроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса.