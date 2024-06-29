Старейший медицинский вуз России выпустил более четырех тысяч специалистов

Сеченовский университет в Москве в 2024 году выпустил более четырех тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и ординаторов. Церемония состоялась на выставке-форуме «Россия». Выпускной провели под лозунгом «Твое будущее начинается с тебя».

Праздник начался с мультимедийной инсталляции об университете. Состоялось театрализованное шоу о студентах выпускного курса — они вспомнили все лучшее за годы учебы вместе с «визуальным модификатором памяти».

К собравшимся обратился ректор вуза Петр Глыбочко.

«Вы окончили старейший и ведущий медицинский университет страны и получаете диплом на прекрасной исторической площадке. Год назад вместе с вами альма-матер отпраздновала 265-летие, и это был большой путь — от факультета, института, академии до Сеченовского университета, каким мы знаем его сегодня», — подчеркнул он.

По словам ректора, в 2024 году около 950 выпускников получили красный диплом, более 200 — медаль «Преуспевшему». Университет окончили 645 выходцев из 54 стран. Всего обучение проходят более 5,5 тысячи человек из 90 государств. Это будущие клиницисты, фармацевты, ученые, кросс-функциональные специалисты. Диплом Сеченовского университета востребован на рынке труда как в России, так и за рубежом.