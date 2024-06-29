Старейший медицинский вуз России выпустил более четырех тысяч специалистов
Сеченовский университет выпустил более 4 тысяч молодых специалистов
Сеченовский университет в Москве в 2024 году выпустил более четырех тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и ординаторов. Церемония состоялась на выставке-форуме «Россия». Выпускной провели под лозунгом «Твое будущее начинается с тебя».
Праздник начался с мультимедийной инсталляции об университете. Состоялось театрализованное шоу о студентах выпускного курса — они вспомнили все лучшее за годы учебы вместе с «визуальным модификатором памяти».
К собравшимся обратился ректор вуза Петр Глыбочко.
«Вы окончили старейший и ведущий медицинский университет страны и получаете диплом на прекрасной исторической площадке. Год назад вместе с вами альма-матер отпраздновала 265-летие, и это был большой путь — от факультета, института, академии до Сеченовского университета, каким мы знаем его сегодня», — подчеркнул он.
По словам ректора, в 2024 году около 950 выпускников получили красный диплом, более 200 — медаль «Преуспевшему». Университет окончили 645 выходцев из 54 стран. Всего обучение проходят более 5,5 тысячи человек из 90 государств. Это будущие клиницисты, фармацевты, ученые, кросс-функциональные специалисты. Диплом Сеченовского университета востребован на рынке труда как в России, так и за рубежом.
Петр Глыбочко и почетные гости праздника вручили 30 отличившимся молодым специалистам памятные статуэтки имени Сеченова.
Выпускников поздравил и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«На вас возложена ответственная роль — быть лидерами в здравоохранении, совершать победы в науке, ведь именно инновации помогут нам преодолеть те болезни, которые сегодня сложно или невозможно лечить», — обратился он к специалистам.
Ребят также напутствовали директор департамента здравоохранения правительства России Игорь Каграманян, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Глава депздрава Москвы Алексей Хрипун передал поздравление от мэра Сергея Собянина.
Гостей ждали номера от творческих коллективов университета и концерт-сюрприз рок-группы «Земляне».