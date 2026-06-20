Загадочную зону сейсмической активности обнаружили в Антарктиде

Группа ученых из США и Испании зафиксировала более 500 землетрясений под ледником Давида в восточной части Антарктиды. Обычно сейсмическая активность происходит на границах тектонических плит, но самый холодный континент планеты находится вдалеке от подобных зон. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Science .

Для определения источника подземных толчков группа использовала данные 49 сейсмических станций, собранные данные обработал искусственный интеллект. После анализа магнитуды основных толчков и афтершоков он установил основное место сейсмической активности.

По версии ученых, причина землетрясений кроется в строении литосферы, расположенной под Антарктидой. В восточной части континента находятся холодные и прочные породы, а в западной — теплые и мягкие.

Давление многотонной ледяной шапки меняет нагрузку в недрах планеты и обе части сталкиваются, что приводит к глубинным землетрясениям.

По мнению авторов работ, такие скрытые подземные толчки происходят не только в Антарктиде, но и на границах тектонических плит. Но так как все происходит на большой глубине, то раньше про них не знали.

В начале июня группа работающих в Антарктиде ученых заявила, что расположенные подо льдом в восточной части континента гигантские впадины представляют собой единую структуру, которая сформировалась в результате растяжения земной коры. В эту систему входят уже известные бассейны Уилкса и Авроры, а также район озера Восток, которые раньше считались отдельными объектами.