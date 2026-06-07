Под Антарктидой обнаружили сеть гигантских впадин

Международная группа ученых обнаружила под ледниковым щитом Восточной Антарктиды гигантскую геологическую структуру. Об этом они рассказали журналу Nature Geoscience .

Речь идет о сети огромных впадин, скрытых под толщей льда более трех километров. Исследователи назвали эту систему Восточно-Антарктической веерообразной провинцией бассейнов. В нее входят, бассейны Уилкса и Авроры, а также район озера Восток — крупнейшего известного подледникового озера на Земле.

Авторы работы пришли к выводу, что все эти объекты являются не отдельными структурами, как считалось прежде, а частями единой системы континентального масштаба. По их версии, она сформировалась в результате постепенного растяжения земной коры от условной центральной точки.

Ученые считают, что открытие поможет не только лучше понять геологическую историю Антарктиды и распад древней Гондваны, но и точнее оценить устойчивость ледникового щита. Скрытый подо льдом рельеф влияет на движение льда и может играть важную роль в реакции отдельных районов Антарктиды на потепление климата.

Ранее климатолог Пестрякова предупредила, что разрушение антарктического ледника Туэйтса, известного как «ледник Судного дня», может привести к значительному повышению уровня Мирового океана и нехватке пресной воды.