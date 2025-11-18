Выдающийся морской биолог Сергей Масленников умер во время командировки в КНР

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников умер во время командировки в город Янтай в Китае. Об этом сообщила пресс-служба ННЦМБ.

Масленникову было 63 года. Администрация ННЦМБ выразила искренние соболезнования его родным и близким.

Ученый являлся старшим научным сотрудником Лаборатории динамики морских экосистем, доцентом и кандидатом биологических наук.

Масленников — автор множества исследований и научных проектов, в частности в сфере разработки технологических приемов и методологии для культивирования морских организмов.

Вместе коллегами из Центра аквакультуры Масленников впервые в стране добился высокой выживаемости мохнаторукого и камчатского крабов в процессе искусственного воспроизводства.

