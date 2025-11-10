Умер бывший преподаватель Путина и почетный профессор СПбГУ Юрий Толстой

Почетный профессор СПбГУ и академик РАН Юрий Толстой, выдающийся советский и российский правовед, скончался 10 ноября. Ему было 99 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

«Ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой», — сообщили в университете.

Под руководством выдающегося педагога и мудрого наставника учились Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин, Константин Чуйченко и другие высокопоставленные чиновники.

Ученый удостоен множества наград и званий. Среди них — высшая ведомственная медаль Минюста России имени Анатолия Кони, звание заслуженного деятеля науки РФ и почетного работника юстиции России. Юрий Кириллович также является лауреатом высшей юридической премии «Юрист года». В 2022 году он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».