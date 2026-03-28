Выброс плазмы на Солнце может повлиять на старт лунной миссии

На Солнце произошел крупный выброс плазмы, который может повлиять на первый за полвека пилотируемый полет к Луне. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Старт миссии запланирован на ночь с 1 на 2 апреля. Экипаж из четырех человек впервые за 50 лет выйдет за пределы защиты магнитного поля Земли. На дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы.

Последний раз запуск к дальнему космосу переносили из-за выбросов в ноябре прошлого года — тогда NASA отложило отправку спутников к Марсу.

Ранее США анонсировали план по высадке человека на Луну до 2030 года.