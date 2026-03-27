США анонсировали высадку космонавта на Луну в ближайшие годы

SpaceX планирует высадить человека на Луну до 2030 года

США планируют высадить человека на поверхность Луны к 2028 году. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Time .

«Это сложная задача, и вся архитектура запутана, но мы нацелены на 2028 год», — сказала она.

По ее словам, сначала на Луне будут работать роботы, которые помогут создать производственную инфраструктуру, а уже потом туда отправятся люди.

Кроме того, SpaceX подала запрос в Федеральную комиссию по связи США на лицензирование до миллиона спутников с искусственным интеллектом.

«Я удивлена, что это не получило большего освещения в СМИ. Я не знаю, доберемся ли мы до миллиона, но гораздо проще подать запрос в самом начале, а затем двигаться к этой цели», — заявила Шотвелл.

Несколько дней назад NASA объявило о намерении построить постоянную базу на Луне. Космическое агентство собирается создать на спутнике жилые комплексы и транспортную систему.