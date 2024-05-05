Вторая за день мощная вспышка случилась на Солнце | 360°

Наука 05 мая 2024, 17:23 Вторая за день мощная вспышка случилась на Солнце Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вторая примерно за шесть часов мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Взрыв случился в том же участке Солнца, что и прошлый. Ученые отметили, что выброс массы почти исключен — объект не мог накопить вещество повторно за такой короткий промежуток времени. Геомагнитные последствия будут понятны не раньше 8 мая.

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Накануне, 4 мая, на Солнце зарегистрировали пять мощных вспышек. Наиболее мощная из них спровоцировала нарушение коротковолновой радиосвязи. Предполагалось, что вспышки могут привести к магнитным бурям на Земле.

По словам кардиолога Ярослава Ашихмина, пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья можно, если снизить физическую нагрузку и придерживаться здорового образа жизни. Не стоит пить алкоголь и изменять привычную схему приема лекарств.