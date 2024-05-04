Кардиолог рассказал, как пережить магнитные бури без последствий | 360°

Здоровье 04 мая 2024, 04:19 Кардиолог рассказал, как пережить магнитные бури без последствий Кардиолог Ашихмин: чтобы пережить магнитную бурю, нужно снизить нагрузки Freepik

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Чтобы пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья, нужно снизить физическую нагрузку, вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и следить за артериальным давлением. Об этом «Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Если боитесь последствий магнитной бури — уменьшите физические нагрузки. Обязательно контролируйте, стабилизируйте факторы риска — кровяное и артериальное давление», — отметил врач.

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Кардиолог подчеркнул, что «только ЗОЖ» поможет без последствий пережить магнитную бурю, а также снижение количества употребляемых алкоголя и калорий. Также важен здоровый сон. Врач не рекомендовал изменять схему приема лекарств, это чревато серьезными последствиями.

В атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний.