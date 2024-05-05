Мощная вспышка на Солнце привела к нарушению коротковолновой радиосвязи | 360°

05 мая 2024, 02:49
Мощная вспышка на Солнце привела к нарушению коротковолновой радиосвязи
ИПГ: ученые зафиксировали на Солнце пять вспышек высокого класса 4 мая
На Солнце 4 мая зарегистрировали пять мощных вспышек, которые могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) РФ.
Речь идет о взрывных процессах выделения энергии категории М. Наиболее интенсивное извержение произошло в 09:19 по московскому времени. Его продолжительность составила около получаса.
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«Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи», — отметили в сообщении.
Кроме того, на звезде были зарегистрированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, а также М1.6.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся по возрастающей на пять классов: A, B, C, M и X.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что в результате новой мощной вспышки на Солнце, которая произошла 3 мая, возрос риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.
При этом климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева заявила, что никакого риска попадания плазмы на Землю нет.
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