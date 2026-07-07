Врач Радциг назвала диабет одной из причин повышенного образования ушной серы

Профессор кафедры оториноларингологии Пироговского университета Елена Радциг в интервью «Газете.Ru» рассказала, что большое количество ушной серы может быть признаком различных заболеваний.

Доктор отметила, что среди причин повышенного образования ушной серы могут быть реакция на эмоциональный стресс, метаболический синдром, гиперхолестеринемия и сахарный диабет. Также проблему могут спровоцировать длительное использование наушников, гарнитур или слуховых аппаратов и генетические особенности, сообщил URA.RU.

Доктор уточнила, что много ушной серы может быть у детей, подростков и пожилых людей. По ее словам, пытаться вычистить серу самостоятельно не стоит, нужно обратиться к врачу. Также при избыточном серообразовании использовать ушные палочки ни в коем случае не нужно.

Врач рекомендует удалять серные пробки у специалиста или использовать специальные препараты — церуменолитики. Она также пояснила, что ухо от серы очищается самостоятельно, например, при разговоре, глотании или жевании. Если же пытаться очищать уши самостоятельно, то сера может забить слуховой проход.