В ЦПК рассказали, когда российские космонавты отправятся на Марс

Российские космонавты в течение 50 лет отправятся на Марс, а возможно, долетят и до пояса астероидов. Об этом рассказал ИС «Вести» начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

«Лично мое мнение, что в ближайшие 50 лет мы, скорее всего, будем на Марсе и, может быть, долетим до пояса астероидов», — сказал он.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. В 2026 году ее проведение приурочили к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатор — госкорпорация «Роскосмос».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал три главных вызова для российской космонавтики. По его словам, это технологическая конкуренция, санкции и развитие смежных отраслей. Он также добавил, что вскоре ракетные двигатели и космическую технику начнут проектировать с помощью искусственного интеллекта.