В Роскосмосе назвали главные вызовы для российской космонавтики

Конкуренция, санкции и развитие смежных отраслей выступают главными вызовами развитию российской космонавтики. Об этом на просветительском марафоне «Космос со знанием» заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Первый вызов — глобальнейшая конкуренция, причем технологическая. Второй вызов — смежные отрасли, робототехника, материаловедение, радиоэлектроника, искусственный интеллект. Еще сложности, связанные с санкциями», — объяснил он.

Баканов добавил, что через три-четыре года может начаться проектирование ракетных двигателей и космической техники с применением технологии искусственного интеллекта.

«Я думаю, что буквально еще несколько лет пройдет, ИИ начнет проектировать элементы двигательных установок, бортовых нагрузок, спутников», — заключил глава госкорпорации.

Ранее Баканов сообщил, что некоторые партнеры России по МКС отказывают в организации полетов космонавтов из третьих стран на орбитальную станцию.