В США ученые расшифровали лай собак с помощью ИИ

Профессор Михалча: создана нейросеть, определяющая породу и пол собаки по ее лаю

В США группа ученых из Мичиганского университета проанализировала с помощью искусственного интеллекта собачий лай, чтобы узнать, чего хотят питомцы. Исследование опубликовали на сайте вуза.

«Используя модели обработки речи, изначально обученные на человеческой речи, наше исследование открывает новое окно в то, как мы можем использовать то, что мы создали на данный момент в области обработки речи, чтобы начать понимать нюансы собачьего лая, — сказала профессор компьютерных наук и инженерии Рада Михалча.

По ее словам, новая технология поможет различать эмоции собак, а также извлекать из их лай дополнительную информацию. В частности, определить пол животного, возраст и его породу.

Исследователи создали базу данных звуков 74 собак. В основном это были пудели, шнауцеры и чихуахуа. Звуки собачьего лая собирали во время игрового процесса, звонка в дверь, речи владельца, а также в присутствии незнакомца.

Нейросеть смогла определить породу собаки, ее пол, возраст и даже настроение с точностью до 70%, уточнили в университете.

Ранее в Мексике появился на свет ребенок, зачатый с помощью ИКСИ. Ученые искусственно оплодотворили женщину с помощью нейросети.