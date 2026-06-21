В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц

Американская компания Colossal Biosciences анонсировала рождение 26 цыплят с помощью технологии «искусственного яйца». Об этом сообщил журнал National Geographic .

Система состоит из помещенной в жесткий шестиугольный корпус силиконовой мембраны с окном для мониторинга эмбрионального развития. Полупроницаемый материал воспроизводит функции естественной скорлупы и удерживает влагу.

Конструкция контейнера универсальна, ее можно адаптировать для различных видов птиц — от колибри до вымерших моа высотой до 3,7 метра.

Представители Colossal Biosciences уточнили, что технология упростит генетические эксперименты с птицами, ее можно использовать для «воскрешения» исчезнувших видов. Однако данные об эффективности метода пока неизвестны, процент успешно вылупившихся эмбрионов не разглашается.

Ранее ученые опровергли популярную теорию о происхождении сухопутных животных от амфибий.