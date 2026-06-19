Ученые опровергли теорию о происхождении сухопутных животных от амфибий

Popular Science: теория о происхождении сухопутных от амфибий не оправдала себя

Новое исследование показало, что первыми животными, вышедшими из воды на сушу, были не амфибии, а существа, напоминающие современных крокодилов. Об этом сообщил научный журнал Popular Science .

Ученые исследовали окаменелости в районе Мейсон-Крик, штат Иллинойс. В длину эти существа, называемые эмболомерами, были до 10 футов (чуть более трех метров), но на этот раз удалось найти детенышей длиной всего в несколько дюймов.

Лабораторные исследования показали, что у эмболомеров нет признаков, характерных для головастиков. Из этого ученые сделали вывод, что они не развивались подобно земноводным.

В прошлом году ученые из Казахстана нашли сотни окаменелостей древних амфибий, которым примерно 280 миллионов лет.