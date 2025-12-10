Умер создатель российского ядерного щита Радий Илькаев

В Сарове на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый-ядерщик, академик и бывший научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Сафонов в своем Telegram-канале .

Илькаев был одним из ключевых создателей ядерного щита страны, почетным гражданином Сарова и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он многие годы возглавлял ВНИИЭФ и оставил значительный вклад в атомный проект.

«Это невосполнимая утрата для страны, российской науки и для нашего Ядерного центра», — написал Сафонов.

Глава города отметил фундаментальные работы и государственные награды ученого. Сафонов подчеркнул, что энергия и мудрость Илькаева помогали развитию Сарова.

«Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны», — добавил глава города.

Радий Илькаев считается автором важнейших разработок в области ядерной физики.

