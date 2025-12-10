Депутат Рады Дмитрук: Зеленский не имеет шансов на победу на выборах президента

Глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера», — заявил парламентарий.

По словам Дмитрука, Зеленского в госаппарате Украины скоро не будет. Период войны окончательно «вскрыл всю гниль» нынешнего президента, отметил депутат.

Британцы уже подготовили политическую замену Зеленскому на посту президента Украины. На его место прочат экс-главу генштаба ВСУ Валерия Залужного, который тоже является марионеткой с политической точки зрения. Настоящих выборов на Украине не будет, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.