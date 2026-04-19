В России создали самый маленький в мире лазер синего излучения

Российские ученые разработали самый маленький в мире лазер, работающий в синем диапазоне. Его размеры составляют всего 150–190 нанометров, что сопоставимо с вирусными частицами, сообщили ТАСС в Центре научной коммуникации МФТИ.

Устройство излучает свет в диапазоне 400–500 нанометров и может применяться в биомедицинской визуализации, оптических вычислениях и системах хранения данных. Нанолазеры также рассматривают как перспективный элемент для технологий искусственного интеллекта.

Разработка основана на использовании перовскитных нанокристаллов и особого механизма генерации излучения с участием поляритонов.

Пока технология работает только при очень низких температурах — около минус 193 градусов, однако ученые рассчитывают в будущем адаптировать ее для практического применения в электронике и других высокотехнологичных устройствах.

Ранее врач-офтальмолог рассказал, что при проблемах со зрением, вызванных «мушками», может потребоваться лазерная хирургия.