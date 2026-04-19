Офтальмолог Руссков рассказал, что «мушки» в глазах лечатся лазерной хирургией
Врач-офтальмолог и катарактальный хирург клиники 3Z Константин Руссков рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что при проблемах со зрением, вызванных «мушками», может потребоваться лазерная хирургия.
Офтальмолог объяснил, что в глазу есть стекловидное тело — система каналов для жидкости. С возрастом в нем откладываются продукты обмена, такие как белки. При высокой близорукости более четырех и пяти диоптрий стекловидное тело может изменяться, появляются плавающие помутнения.
Если они значительно влияют на зрение, то можно прибегнуть к лечению. Мушки могут быть разбиты лазером на более мелкие частицы или удалены с помощью микроинвазивной операции, во время которой делают проколы диаметром 0,5 миллиметра.