Россия отправит на луну семь автоматических станций до 2036 года

Россия планирует отправить к Луне семь автоматических станций в рамках федерального проекта «Космическая наука» до 2036 года. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в эфире телеканала «Россия 24» .

«Федеральный проект „Наука“, в нем есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», — заявил он.

Ранее пресс-служба НАСА сообщила, что в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе. Четырех специалистов поместят в напечатанный на 3D-принтере экземпляр жилища.

Эксперимент проведут в Хьюстоне. Как отметили в управлении, он поможет собрать данные, которые в будущем прольют свет на исследования Марса, Луны и других объектов космоса. Команда должна столкнуться с реалистичными сбоями техники, изоляцией, задержками связи и ограничением ресурсов.