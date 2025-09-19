Спускаемый аппарат «Бион-М» № 2 с живыми организмами сел в Оренбургской области

Посадочная капсула биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами успешно приземлилась в степях Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа — спустя 30 суток он вернулся на Землю с живыми организмами на борту», — заявили в ведомстве.

В прикрепленном снимке указали, что примерное место посадки — Оренбургская область. Живые организмы отправят в Москву. Столичные специалисты проведут с ними необходимые исследования.

