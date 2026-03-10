В Роскосмосе назвали срок безопасного пребывания человека на Луне

Срок безопасного пребывания человека на Луне благодаря современным технологиям составляет несколько недель. Об этом журналу «Разведчик» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Сегодня мы шагнули на первую ступеньку за порог, учимся осваивать околоземное пространство. На МКС способны прожить год. На Луне срок безопасного пребывания человека снизится до нескольких недель», — отметил он.

Баканов признал, что о более дальних полетах на текущий момент приходится лишь мечтать, так как уровень задач и технологических проблем там гораздо выше.

Глава Роскосмоса также уточнил, что МКС начнут сводить с орбиты в 2028 году с затоплением в 2030-м, станции еще предстоит несколько лет совместной работы.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ранее заявил, что в нынешних реалиях полет на Марс станет билетом в один конец.