МКС начнут сводить с орбиты в 2028 году

Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты начнется в 2028 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».

«В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», — сказал он.

Баканов отметил, что на сегодняшний день работа по проекту МКС продолжается, впереди еще несколько лет ее совместной эксплуатации.

Также глава Роскосмоса добавил, что на 2028 год запланировали и запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с Байконура на орбиту в 51,6 градуса.

Роскосмос вернул возможность запускать пилотируемые миссии. Больше 150 специалистов ЦЭНКИ и представители четырех организаций-подрядчиков восстановили обслуживания 31-й стартовой площадки для ракет «Союз».