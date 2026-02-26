Ковальчук назвал миссию на Марс путешествием в один конец

Экспедиция на Марс на сегодняшний день является путешествием в один конец. Об этом сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время выступления на IV Форуме будущих технологий, сообщили «Известия».

«На Марс лететь в одну сторону 250 дней. Но вы представьте себе, при сегодняшнем уровне технологий вы полетели и на 50-й или на 250-й день сломались. Это в любом случае полет в один конец», — заявил он.

Ученый добавил, что людям еще предстоит освоить навыки жизни в космическом пространстве за счет Луны.

«Нам надо освоить Луну, а чтобы освоить Луну, нам нужна энергетика. Первое, что необходимо сделать — энергетическую станцию», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск собирается построить города на Луне и Марсе в ближайшие 10-20 лет.