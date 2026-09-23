В Новосибирске представили ИИ, интегрированный в инженерный проект

На закрытом отраслевом форуме «ИТОПК-2026» в Новосибирске компания «Экспонента» представила новый продукт — Engee MIND. Это первый случай, когда языковая модель интегрирована непосредственно в рабочий инженерный проект, пишет Runews24.ru .

Продукт Engee MIND меняет роль ИИ в инженерии, выступая связующим слоем между языковой моделью и средой «Экспоненты». В отличие от обычных ассистентов, он получает доступ к моделям, коду и параметрам проекта. Это позволяет менять языковую модель без перестройки процесса.

Поддержка локальных LLM критична для ОПК, так как данные остаются внутри контура предприятия. Функция Skills оцифровывает экспертные знания специалистов. Разработка представлена Никитой Богославским («Экспонента») на форуме «ИТОПК-2026» в Новосибирске.