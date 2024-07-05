В НАТО признали отставание от России в развитии военного ИИ

Искусственный интеллект может стать новым оружием в мировом гибридном противостоянии, но НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить Россию в этой сфере. Об этом написал отставной адмирал ВМС США, бывший командующий силами альянса в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg .

«ИИ может стать орудием на поле боя — от аватаров, дающих советы командирам по тактике и стратегии, до систем, объединяющих беспилотное вооружение и осуществляющих атаки на земле, в воде и по воздуху», — заявил он.

Кроме того, по мнению отставного адмирала, он может существенно улучшить материально-техническое обеспечение и логистику воюющих частей.

«НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая быстро учится в настоящем конфликте, пока Североатлантический альянс ограничивается испытаниями и предположениями», — подчеркнул бывший командующий силами блока в Европе.

Он рассказал, как, будучи на этом посту, посадил дерево у кибернетического центра в Таллине.

«Я помню, что думал в то время: нам нужно развивать киберспособности гораздо быстрее, чем эти деревья растут. Сегодня НАТО проигрывает гонку», — подчеркнул Ставридис.

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