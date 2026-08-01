В Амурской области археологи нашли нетленные мощи монаха XIX века

Археологи обнаружили нетленные мощи монаха XIX века во время раскопок Албазинского острога в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Захоронение находилось в центральной части исторического памятника, на месте старой Свято-Троицкой церкви. Специалисты отметили необычно хорошую сохранность останков и ткани на теле монаха. Это стало вторым обнаруженным погребением священнослужителя на территории бывшего храма.

В гробу также находились Евангелие в переплете с бронзовыми накладками и сохранившимися листами, напрестольный деревянный крест с изображением распятия, элементы облачения и монашеская одежда. Археологи предположили, что захоронение принадлежало монаху Льву Конаровскому, который умер в середине 1881 года.

«Помимо погребения в ходе Албазинской археологической экспедиции в этом году был обнаружен и исследован фундамент алтарной части (апсида) православной церкви», — рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Алексей Лохов.

Он отметил, что это Свято-Троицкая церковь, которую основали в 1858 году по распоряжению графа Николая Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия. В 1876 году храм сгорел. Сегодня ее части — самый древний объектом деревянного зодчества в Амурской области.

Ранее на дне итальянского озера Больсена археологи обнаружили фрагмент ткани X–IX веков до нашей эры — периоду культуры Вилланова.