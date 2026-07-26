Археологи нашли первую в истории ткань возрастом 3000 лет

Итальянские ученые совершили уникальную находку на дне вулканического озера Больсена. В затопленном доисторическом поселении Гран-Карро обнаружен фрагмент ткани, признанный первым в своем роде для этого памятника. Возраст изделия оценивается примерно в три тысячи лет — оно относится к X–IX векам до нашей эры и культуре Вилланова, сообщил MIR24.TV .

Кусок материи был найден среди обугленных остатков постройки раннего железного века. Несмотря на древность, ткань оказалась очень тонкой, что свидетельствует о значительном техническом мастерстве древних жителей.

Поселение Гран-Карро открыли еще в 1959 году, но масштабные подводные раскопки с применением фотограмметрии и трехмерной съемки возобновились лишь в 2012 году.

Ранее археологи регулярно находили инструменты для производства волокон, включая ткацкий станок (в 2025 году), два деревянных веретена и гребни. Однако настоящий текстиль специалистам попался впервые.

Точный состав нитей пока не установлен. Для детального изучения уникальный артефакт передадут в Центральный институт реставрации Италии (ICR).