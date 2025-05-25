Устранить причину смерти человека. Вот зачем нужна криоконсервация?

В России в будущем может быть множество сторонников идеи криоконсервации, для нее не понадобится строить специальные новые помещения, а хранение фактически может стать бессрочным. Об этом Telegram-каналу 360.ru заявил футуролог член Российского трансгуманистического движения Алексей Самыкин.

По его словам, хорошие шансы оживить крионированные тела появятся лет через 50. Но в том случае, если не случится глобальных катаклизмов, которые отбросят человечество в каменный век.

«Возможно, в будущем получится устранить те причины, что привели к смерти человека. Убрать опухоли, вылечить его от болезни. Срастить сломанные в результате травм или старческих поражений кости», — сказал он.

Самыкин отметил, что в России уже есть сотни тысяч сторонников крионики, трансгуманизма и лонжевити. В основном сейчас крионируют пожилых людей, например, сам Самыкин крионировал умершую мать. При нынешних технологиях хранение фактически может стать бессрочным.

«Строить какие-то специальные лаборатории под эти задачи тоже не надо. Вполне достаточно размеров и функционала клиники репродуктивного здоровья. Разве что емкости, куда поместят тела или мозг, будут больше. То есть научная и материальная база есть. Нет юридической», — резюмировал футуролог.

Ранее стало известно, что умерший писатель-фантаст Никитин завещал подвергнуть тело криоконсервации.