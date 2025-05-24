Умерший писатель-фантаст Никитин завещал подвергнуть тело криоконсервации

Последним желанием ушедшего из жизни в 85 лет писателя-фантаста Юрия Никитина стала криоконсервация его тела после смерти. Об сообщила его вдова Лилия Никитина на странице автора во «ВКонтакте» .

Она пояснила, что супруг в своем творчестве исследовал границы человеческих возможностей и придерживался взглядов, что наука и технологии имеют безграничный потенциал.

В романах он часто обращался к теме преодоления смерти благодаря достижениям в будущем и верил в торжество человеческого разума над биологическими ограничениями.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — написала Никитина.

Вошедший в число основателей славянского фэнтези писатель Юрий Никитин умер в минувшую пятницу, 23 мая, в возрасте 85 лет.

Он написал более 40 книг, включая серии «Трое из леса» и «Странные романы». Кроме того, публиковался под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

В издательстве «Эксмо», где Никитин публиковал свои произведения, отметили, что он никогда не останавливался в своей работе, стараясь удивить читателей новыми и неожиданными идеями и сюжетами.