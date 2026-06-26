Ученые выяснили, как полет в космос влияет на способность восстановления ДНК
РИА «Новости»: полет в космос влияет на способность восстановления ДНК
Условия орбитального полета влияют на способность клеток восстанавливать ДНК. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.
Ученые провели эксперимент с несколькими поколениями мух, выведенными в космосе.
«Получены принципиально новые данные об активности системы репарации в условиях космического полета, причем „повторное“ экспонирование меняет реакцию», — отметила эксперт.
Также ученые собираются провести дополнительное исследование и оценить вариабельность локусов генома — разнообразие последовательностей ДНК на разных участках хромосом.
Ранее группа исследователей из Японии и Тайваня обнаружила источник мощного всплеска нейтрино. Специалисты использовали систему телескопов ALMA и выяснили, что частицы рождаются в процессе активного формирования новых звезд в галактике JCMT0402−0424.