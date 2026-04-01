Ученые Университета ИТМО разработали щадящий метод лечения рака

Российские ученые при детальном изучении молекулярных механизмов работы иринотекана открыли ранее неизвестную белковую «мишень» в опухолевых клетках. Открытие может способствовать созданию более щадящего метода лечения онкологических заболеваний, рассказали ТАСС в пресс-службе Университета ИТМО.

«У противоракового препарата иринотекан есть дополнительная „мишень“ — белок А2В1. Теоретически, дезактивируя этот белок с помощью известного препарата, можно избирательно тормозить прогрессирование различных видов рака и использовать более щадящую терапию для пациента, в том числе с меньшими дозами облучения», — пояснили в вузе.

Расчеты ученых показали, что иринотекан лучше связывается с белком A2B1, и делает это в малых концентрациях. Это позволяет увеличить эффективность противораковой терапии, снизив ее токсичность.

Группа компаний «Р-Фарм» в Пущине завершила пилотные исследования антител для терапии рака. Следующим этапом станет разработка опытно-промышленной технологии для коммерческого производства и расширенные испытания.