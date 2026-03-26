Фармкомпания в Пущине завершила пилотные исследования антител для терапии рака

Группа компаний «Р-Фарм», специализирующаяся на разработке лекарственных препаратов, успешно завершила пилотные доклинические исследования двух биспецифических антител в Пущине. Эти инновационные молекулы предназначены для лечения злокачественных новообразований.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что следующим этапом станет разработка опытно-промышленной технологии для коммерческого производства и расширенные испытания. В случае их успешного завершения будут инициированы клинические исследования.

Биспецифические антитела способны связываться сразу с двумя молекулярными мишенями в организме, вовлеченными в процесс развития заболевания. В данном случае мишенями служат молекулы на поверхности опухолевых клеток. Антитела были созданы с нуля в Лаборатории ранней разработки биологических препаратов в Пущине. Ожидается, что они станут первыми в своем классе по структуре и механизму действия.

«На базе лаборатории действует платформа, ориентированная на создание инновационных терапевтических антител, то есть препаратов, которых пока нет на рынке. Речь идет об оригинальных молекулах с новыми свойствами, способных расширить арсенал врачей», — комментирует Максим Власюк, руководитель отдела фармацевтической разработки «Р-Фарм».