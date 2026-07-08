Ученые раскрыли тайну ранней смерти музы Боттичелли благодаря «подсказкам» в картине

Полотно Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» перевернуло представление европейцев о женской красоте. Но недавно ученые обнаружили, что картина хранит и другие секреты, сообщил KP.RU со ссылкой на OInline library.

Прототипом образа Венеры стала Симонетта Веспуччи, возлюбленная художника. Ее внезапная смерть в возрасте 23 лет оставалась загадкой. Однако группа медиков из Университета Кампус Био-Медико в Риме и Лондонского университета королевы Марии пришла к выводу, что первоначальный диагноз — туберкулез — был ошибочным.

Исследователи обратили внимание на детали картин Боттичелли. На «Рождении Венеры» Симонетта изображена с характерным неправильным положением глаз, известным как «косоглазие Венеры». Этот симптом может указывать на аденому гипофиза — доброкачественную опухоль головного мозга.

Дополнительные аргументы ученые нашли на другой картине Боттичелли — «Аллегорическом портрете женщины». Медики обратили внимание на струйки молока, льющиеся из груди Симонетты. Это можно расценить как античную аллегорию изобилия и плодородия. Но есть и другое объяснение: опухоль гипофиза способна вызывать галакторею — выделение молока из молочных желез вне периода лактации.

Диагноз был подтвержден с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросеть обучалась распознавать диагноз, анализируя изменения черт лица у современных пациентов с аденомой гипофиза. Исследовав пять портретов Симонетты Веспуччи, ИИ пришел к выводу, что она тоже страдала этим заболеванием.