Ученые объяснили, где могут жить пришельцы

На ряде планет сложились условия, благоприятные для существования разумной жизни. Это сказано в исследовании ученых из Института Карла Сагана при Корнельском университете, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

«Наш анализ показывает наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 — в более узкой трехмерной зоне обитаемости», — заявили специалисты.

В их числе — Проксима Центавра b, расположенная на расстоянии около 4,2 световых лет от Земли. Эта экзопланета одна из ближайших и потенциально может быть пригодной для жизни.

Вместе с тем все эти планеты находятся на таком удалении от Земли, что человечество в обозримом будущем не доберется туда. Как отметила соавтор исследования Эбигейл Бол, выявление потенциально пригодных для жизни миров позволяет ученым сфокусироваться на поиске тех экзопланет, где вероятность существования жизни наиболее высока.

