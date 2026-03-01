НЛО могут выходить из океана: какие аномалии нашли у побережья США

Независимые исследователи обнаружили связь между появлением неопознанных летающих объектов и подводными каньонами у побережья США. Анализ более 80 тысяч сообщений показал скопление НЛО в районах крутых глубоководных впадин на Западном побережье, сообщила газета Daily Mail .

Исследование провел варшавский юрист Антони Вендзиковский, тестируя криптоземную гипотезу — предположение о том, что неопознанные явления могут исходить от скрытого нечеловеческого разума на Земле, а не из космоса. Он сравнил данные Национального центра сообщений об НЛО с батиметрическими картами океана.

Три региона — Ла-Хойя, каньон Мугу и каньон Монтерей — показали необычно высокую концентрацию наблюдений, не объяснимую плотностью населения. На Восточном побережье и в Мексиканском заливе подобных аномалий не выявили.

Вендзиковский не исключает социальных факторов, но считает, что географические закономерности заслуживают дальнейшего изучения, включая анализ гидролокаторов.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону обнародовать информацию, связанную с инопланетянами и НЛО.