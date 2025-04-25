Сегодня 09:27 В погоне за утонченностью. Зачем удаляют комки Биша и чем это чревато? Косметолог Баллирано предостерегла от удаления комков Биша 0 0 0 Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Многие даже не подозревают о наличии у них комков Биша, в то время как другие, например актриса Деми Мур и модель Белла Хадид, спешат к хирургам, чтобы избавиться от этих образований. Как они выглядят, портят ли жизнь и чем грозит удаление — в материале 360.ru.

Что такое комки Биша Современные стандарты красоты диктуют свои правила: высокие скулы, четкий овал лица и утонченные черты давно стали эталоном. Одной из процедур, помогающих достичь такого результата, считается удаление комков Биша. Этим термином называют скопления жира, формирующиеся еще в младенчестве и симметрично расположенные под скулами на обеих сторонах лица. Название им дали в честь первого человека, подробно описавшего их структуру, — французского анатома Мари Франсуа Ксавье Биша, жившего еще в XVIII веке. Основная роль — защита структур ротовой полости от механических воздействий, обеспечение эластичности мягких тканей лица, а также формирование его естественного контура. Комки Биша есть практически у каждого человека. Их наличие абсолютно естественно и характерно для всех здоровых людей независимо от пола, возраста или этнической принадлежности.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com

Последствия удаления комков Биша Комки Биша убирают чаще всего из эстетических соображений — они не дают подчеркнуть скулы и сделать их выразительнее. У некоторых эти жировые образования выражены сильнее, что делает лицо округлым даже при стройной фигуре. Показаний к операции как таковых нет. «Среди пластических хирургов мнения разделились. Старая школа не рекомендует удалять комки Биша из-за постепенной скелетизации лица. С возрастом процент жировой ткани уменьшается, а в старости последствия будут выглядеть некрасиво», — рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Центра косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова. С коллегой согласна врач-косметолог, дерматолог, гендиректор Центра косметологии и эстетики Ballirano Татьяна Баллирано. По ее словам, девушки удаляют комки Биша, чтобы лицо выглядело худым. Однако этот эффект продержится без последствий максимум пару лет.

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«С течением времени в зоне под скулами происходит атрофия. Жировые мешочки поддерживают структуру лица, а после удаления пропадает база, на которой держатся ткани. Через три-пять лет образуются жесткие фиброзные узлы», — предупредила Баллирано.

Интересно Лицо приобретает изможденный вид, что заметно старит его обладательницу. Если же хирург удалит разное количество жира с каждой стороны, лицо может выглядеть непропорционально. Лицо приобретает изможденный вид, что заметно старит его обладательницу. Если же хирург удалит разное количество жира с каждой стороны, лицо может выглядеть непропорционально.

В результате девушки вновь приходят к косметологам, чтобы те заполнили зону филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

Нельзя исключить риски при удалении комков Биша: у них есть отростки в височную часть. Хирургическое вмешательство чревато воспалениями. Кроме того, такую операцию не проводят до 25 лет, поскольку до этого возраста лицо продолжает формироваться и впоследствии жировая ткань может уменьшиться естественным образом.

Фото: IMAGO/imageSPACE / www.globallookpress.com

Как проходит бишэктомия Бишэктомия считается малоинвазивной процедурой и длится от 20 до 60 минут. Ее проводят под местной анестезией с седацией или под общим наркозом, если сочетать с другими видами пластики. Хирург делает небольшой разрез — один-два сантиметра — на внутренней стороне щеки, через который извлекает жировые капсулы. В некоторых случаях используется эндоскопический или лазерный метод, что снижает травматичность и ускоряет заживление.

Фото: John Palmer via www.imago-images/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

После удаления жировой ткани разрез зашивают саморассасывающимися нитями, что исключает необходимость снятия швов. Наружные разрезы применяются редко, только если бишэктомия проводится одновременно с подтяжкой лица. Пациент обычно покидает клинику через несколько часов после процедуры, если не требуется наблюдение. Реабилитация после бишэктомии занимает от двух недель до месяца. В первые два-три дня сохраняются отечность и легкая болезненность в области щек, которые постепенно сходят. Окончательный результат становится виден через четыре-шесть месяцев, когда ткани полностью восстанавливаются.

Фото: CraSH/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто из знаменитостей удалял комки Биша Спрос на бишэктомию есть всегда. Во многом интерес подогревают голливудские звезды, на которых нередко ориентируются обычные девушки. К примеру, комки Биша удаляли модель Белла Хадид, актрисы Дженнифер Лоуренс, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Марго Робби, Деми Мур, Меган Фокс и другие.