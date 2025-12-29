Три мощных вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

За прошедшую ночь на Солнце произошли три сильные вспышки класса М. Об этом следует из данных, представленных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Самую сильную оценили в балл М4.2, что меньше, чем вспышка в ночь на субботу. Также на Солнце ночью зафиксировали три вспышки класса С.

В ночь на 27 декабря ученые сообщали о возмущении на Солнце уровня М5.1. Они также предупреждали, что на новогодние праздники звезда может достичь пика вспышечной активности.

