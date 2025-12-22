Астрономы зафиксировали необычное событие вокруг звезды Фомальгаут, расположенной в южном созвездии Рыб

Астрономы недавно наблюдали редкое явление, которое считается беспрецедентным событием в истории астрономии. В непосредственной близости от нашей Галактики, всего в 25 световых годах, исследователи зафиксировали необычное событие вокруг звезды Фомальгаут, расположенной в южном созвездии Рыб. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на журнал Live Science.

Во время наблюдений ученые увидели две мощные вспышки света, вызванные столкновениями крупных космических объектов, известных как планетезимали — небольшие тела, образующие будущие планеты. Эти объекты врезались друг в друга, создавая огромные облака блестящих осколков. Такие процессы помогают ученым лучше понять формирование и эволюцию планетных систем.

Система Фомальгаута известна своим огромным кольцом из космической пыли и обломков, окружающим звезду. Согласно современным представлениям, оно возникло благодаря многочисленным катастрофическим столкновениям твердых и ледяных тел, происходившим миллиарды лет назад. Подобный сценарий напоминает ранние этапы формирования нашей собственной Солнечной системы, когда зарождение планет сопровождалось периодическими разрушениями и новыми фазами возникновения.

Примерно 20 лет назад астрономы обнаружили странный яркий объект вблизи Фомальгаута, первоначально приняв его за экзопланету, скрытую облаком пыли. Вскоре эта гипотеза была опровергнута, когда загадочный объект неожиданно исчез, уступив место другому яркому пятну неподалеку. Позже выяснилось, что речь шла вовсе не о планете, а о последствиях мощнейшего космического столкновения, породившего огромное количество обломков.

Расчеты показали, что размеры столкнувшихся объектов составляли около 60 километров в диаметре. Подобные величины соответствуют объектам пояса астероидов в Солнечной системе, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, а также объектам в поясе Койпера. Учёные предполагают, что внешние факторы, возможно, воздействие ещё неизвестной планеты, могли спровоцировать эти уникальные столкновения.