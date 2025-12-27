На Солнце зарегистрировали самую большую с 8 декабря вспышку

На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка, ее уровень определили как M5.1. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Астрономы рассказали, что всплеск активности зафиксировали утром на восточном крае звезды.

«Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники», — добавили ученые.

Они уточнили, что вероятность возникновения полярных сияний на Новый год будет низкой. Активные области звезды находятся на слишком большом удалении от линии Солнце — Земля, поэтому свечения в верхних слоях земной атмосферы не появятся.

