Китайские ученые установили связь плохого ночного сна и долгого дневного сна с риском болезней печени

Ученые обнаружили, что сочетание плохого ночного сна и долгого дневного сна может повысить риск развития заболеваний печени. Исследования Вэньчжоуского медицинского университета показали, что такой режим сна увеличивает вероятность возникновения метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (МАСБП), сообщил сайт ridlife.ru .

В ходе исследования ученые наблюдали за 1900 пациентами с диабетом второго типа в возрасте от 18 до 85 лет. Длительность наблюдения составила в среднем 3,2 года. Было выявлено, что у людей, которые плохо спали ночью и подолгу дремали днем, риск развития болезни печени оказался втрое выше по сравнению с теми, кто хорошо высыпался ночью и недолго дремал днем, отметил «Проспект Мира».

Даже при хорошем ночном сне долгий дневной сон (более 30 минут) увеличивал риск развития МАСБП. Ученые считают, что добавление анализа режима сна к традиционным методам оценки вероятности развития болезни печени позволит более точно определять группы высокого риска.

«На основе поведения во сне могут быть разработаны стратегии раннего скрининга и вмешательства для групп высокого риска, чтобы уменьшить или отсрочить прогрессирование МАСБП», — пишут авторы исследования.