Сразу два астероида размером с Челябинский метеорит пролетят рядом с Землей

ЛСА РАН: два астероида размером около 20 метров пролетят рядом с Землей 14 мая

Рядом с Землей пролетят сразу два крупных астероида, размеры которых сопоставимы с Челябинским метеоритом. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале .

Ученые отметили, что назвали небесные тела 2026 JH2 и 2026 KB. Их открыли всего за несколько дней до сближения с планетой — 10 и 13 мая.

«Размеры астероидов схожи и, скорее всего, составляют около 20 метров, что делает их почти полными близнецами Челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года и, судя по всему, являющегося самым крупным небесным телом, столкнувшимся с планетой в XXI веке», — подчеркнули специалисты.

Астероид 2026 KB пройдет мимо Земли на расстоянии примерно 230 тысяч километров. Максимальное сближение произойдет в 18:15 по московскому времени. Второй объект, 2026 JH2, который оказался немного крупнее, приблизится к планете на 91 тысячу километров в 01:00 по московскому времени уже на следующий день.

«Опасности для Земли оба тела не представляют», — написали ученые.

Они пояснили, что за несколько часов до сближения никакие естественные факторы уже не смогут резко изменить их траекторию.

Любители астрономии теоретически смогут увидеть более близкий астероид в полупрофессиональные инструменты. В лаборатории отметили, что сделать это трудно из-за высокой скорости движения объекта, однако первые любительские снимки уже опубликовали.

Ранее доктор Тимоти Бербери из Университета Маршалла предположил, что итальянский поэт Данте Алигьери мог зашифровать в «Божественной комедии» описание реальных физических процессов. Исследователь заявил, что сцена падения Сатаны с небес напоминает последствия удара астероида о Землю.